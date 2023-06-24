В Пензе 29 июня состоится старт проекта «Культурно-оздоровительный променад» Медицина

Пенза, 24 июня 2023. PenzaNews. Стартовое мероприятие проекта «Культурно-оздоровительный променад», который будет реализован совместно администрацией Пензы, городским управлением культуры и областным центром общественного здоровья и медицинской профилактики, состоится в предстоящий четверг, 29 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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Из него следует, что сначала в сквере имени М.Ю. Лермонтова участники сделают гимнастику с инструктором по лечебной физкультуре, пройдут медицинское обследование, получат консультацию врача по медпрофилактике и отправятся на экскурсию по историческому центру Пензы с сотрудниками городских библиотек.

«После прогулки каждому участнику будет проведено контрольное измерение артериального давления, частоты сердечных сокращений и уровня кислорода в крови», — поясняется в тексте.

В нем отмечается, что открыта предварительная запись на участие в следующем мероприятии проекта, которое намечено на 20 июля.