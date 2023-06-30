В Городищенском районе корь подтверждена у семи человек Медицина

Пенза, 30 июня 2023. PenzaNews. Семь случаев заболевания корью выявлено в Городищенском районе Пензенской области в пятницу, 30 июня. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства здравоохранения региона.

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«30 июня в Городищенском районе Пензенской области выявлено семь случаев заболевания корью. Все семь пациентов госпитализированы. Их состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в ходе эпидемиологического расследования установлено, что заболевшие ранее против кори не прививались.

«Учитывая резкое осложнение эпидемиологической ситуации по кори в области, в селе Средняя Елюзань Городищенского района проводятся организационные и противоэпидемические мероприятия», — указано в сообщении.

Из него следует, что, в частности, организовано ежедневное медицинское наблюдение за контактными лицами, начато проведение подворных обходов, введен масочный режим, приостановлено проведение досуговых, зрелищных и иных мероприятий, начата подчищающая иммунизация, а также иммунизация по эпидемическим показаниям.