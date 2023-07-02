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В Пензенском районе прокуратура встала на защиту прав малолетнего ребенка с муковисцидозом

10:06 | 02.07.2023 | Медицина

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Пенза, 2 июля 2023. PenzaNews. Прокуратура Пензенского района Пензенской области встала на защиту прав двухлетнего ребенка, страдающего муковисцидозом, который не был обеспечен необходимыми изделиями медицинского назначения.

В Пензенском районе прокуратура встала на защиту прав малолетнего ребенка с муковисцидозом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что согласно выписному эпикризу ГБУЗ МО «Детский клинический многопрофильный центр Московской области» пациенту рекомендованы определенный ингалятор (небулайзер) и виброжилет. Несмотря на обращение матери в октябре 2022 года в ГБУЗ «Пензенская РБ», ребенок не был обеспечен необходимыми по медицинским показаниям изделиями», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В нем отмечается, что договор на поставку ингалятора был заключен лишь после начала прокурорской проверки, а медицинское изделие с расходными материалами к нему передано только по результатам рассмотрения внесенного главному врачу пензенской районной больницы представления.

«Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности», — сказано в тексте.

В сообщении добавляется, что в связи с необеспечением ребенка виброжилетом прокурор обратился в суд с соответствующим иском.

«Решением суда требования прокурора удовлетворены. Медицинская организация проводит закупочные процедуры с целью заключения контракта на поставку необходимого ребенку виброжилета. Полное восстановление прав ребенка на охрану здоровья находится на контроле прокурора района», — указано в тексте.

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