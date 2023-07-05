Пензенская область названа в числе регионов с крайне низкой рождаемостью Медицина

Пенза, 5 июля 2023. PenzaNews. Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала Пензенскую область в числе десяти субъектов РФ, где фиксируется крайне низкий уровень рождаемости.

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«Есть регионы с крайне низким уровнем рождаемости, где нужно в том числе силами регионов разрабатывать дополнительные меры поддержки. Особенно это касается Ленинградской, Смоленской, Рязанской, Тульской, Владимирской, Пензенской, Орловской, Саратовской, Тамбовской областей и Республики Мордовия», — сказала Татьяна Голикова на правительственном часе в Совете Федерации в среду, 5 июля.

По ее словам, чтобы оценить данные регионы и их потенциал по росту рождений, было проведено сплошное исследование с использованием данных Росстата, в том числе по опросу репродуктивных установок граждан и переписи населения, и все регионы страны были разделены на восемь кластеров.

«По каждому кластеру проанализировали как демографический, так и социально-экономический потенциал, оценили репродуктивные установки», — цитирует ТАСС Татьяну Голикову.