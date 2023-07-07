В нижнеломовскую межрайонную больницу поступили новые аппараты УЗИ и видеоэндоскопическое оборудование Медицина

Пенза, 7 июля 2023. PenzaNews. Новое видеоэндоскопическое оборудование и аппараты ультразвуковой диагностики поступили в нижнеломовскую межрайонную больницу Пензенской области. Об этом сообщил главный врач учреждения Вячеслав Ерофеев.

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«Для проведения качественной диагностики большое значение имеет наличие современного медицинского оборудования. В этом году мы получили несколько единиц видеоэндоскопического оборудования на сумму свыше 7,5 млн. рублей. Это система эндоскопической визуализации, колоноскоп и гастроскоп. Также нам поставили девять аппаратов УЗИ на сумму более 29 млн. рублей», — сказал он.

По информации пресс-службы регионального Минздрава, из поступивших аппаратов УЗИ пять являются стационарными, четыре — переносными. По два аппарата получат поликлиники спасской, вадинской и наровчатской участковых больниц.

Современное оборудование приобретено благодаря действию программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021–2025 годы» национального проекта «Здравоохранение».