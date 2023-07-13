Случаи заболевания корью отмечаются в нескольких населенных пунктах Пензенской области Медицина

Пенза, 13 июля 2023. PenzaNews. Случаи заболевания корью, помимо Средней Елюзани, отмечаются в Пензе, Кузнецке, Неверкино и Шемышейке. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства здравоохранения Пензенской области в четверг, 13 июля.

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«По данным на 13 июля 2023 года, в селе Средняя Елюзань с подозрением на корь выявлены 64 человека. В стационаре находятся 32 человека, на амбулаторном лечении — 18 человек, выздоровели — 14. Помимо Средней Елюзани, случаи заболевания отмечаются в Кузнецке, Неверкино, Пензе и Шемышейке», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что корь — вирусное заболевание с воздушно-капельным путем передачи, источником инфекции является больной человек.

«Восприимчивость к кори очень высокая. Заражаются практически все незащищенные лица, имевшие хотя бы кратковременный контакт с больным корью. От одного заболевшего могут заразиться до 20 контактировавших с ним человек. [...] Специфического лечения против кори не существует. Единственным надежным методом предупреждения кори является профилактическая вакцинация», — указано в сообщении.