В Пензенскую область поступило 2,5 тыс. доз вакцины против кори Медицина

Пенза, 14 июля 2023. PenzaNews. 2,5 тыс. доз противокоревой вакцины поступило в Пензенскую область. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства здравоохранения региона в пятницу, 14 июля.

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«В Пензенскую область поступило 2,5 тыс. доз противокоревой вакцины. Отметим, что в данной партии вся вакцина пятидозная. То есть аналогично вакцинации против новой коронавирусной инфекции для получения вакцинации против кори необходимо сформировать группу в количестве 5 человек», — сказано в тексте.

«В приоритетной группе для вакцинации — взрослое население, у кого были случаи контактов с больными корью. Также поставленная вакцина будет направлена на завершение подчищающей иммунизации», — уточняется в сообщении.

В нем указано, что за консультацией по вопросу вакцинации (ревакцинации) против кори можно обратиться в поликлинику по месту прикрепления.