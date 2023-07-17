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Больницы в районах Пензенской области получили 48 аппаратов ультразвукового сканирования

10:43 | 17.07.2023 | Медицина

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Пенза, 17 июля 2023. PenzaNews. 48 аппаратов ультразвукового сканирования поставлено в больницы, расположенные в районах Пензенской области, в рамках модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Больницы в районах Пензенской области получили 48 аппаратов ультразвукового сканирования. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Все они уже [...] запущены в эксплуатацию», — отмечается в тексте.

Из него следует, что всего в текущем году для больниц в районах области намечено приобрести 50 аппаратов ультразвукового сканирования.

«Цель программы модернизации первичного звена здравоохранения — улучшение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи для жителей сельских территорий, поселков и городов с численностью населения до 50 тыс. человек», — сказано в сообщении.

В нем уточняется, что всего в 2023 году на новое оборудование для больниц в районах Пензенской области из регионального и федерального бюджетов выделено более 371 млн. рублей.

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