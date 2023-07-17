Вячеслав Космачев проведет прием граждан в пензенском онкодиспансере Медицина

Пенза, 17 июля 2023. PenzaNews. Заместитель председателя правительства – министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев проведет личный прием граждан в областном онкологическом клиническом диспансере в предстоящий четверг, 20 июля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«На прием к министру могут обратиться жители области, которые хотят задать вопросы по обеспечению лекарственными препаратами онкологических пациентов, нарушению сроков госпитализации в областной онкологический диспансер, назначению необходимых обследований для подтверждения или опровержения онкодиагноза, а также иные вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи пациентам онкологического профиля», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что попасть на прием можно по предварительной записи.

«Выездные приемы граждан в областном онкологическом клиническом диспансере будут проводиться руководством министерства здравоохранения Пензенской области на регулярной основе», — подчеркивается в сообщении.