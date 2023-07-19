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В медорганизациях Пензенской области введены ограничительные мероприятия из-за кори

15:13 | 19.07.2023 | Медицина

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Пенза, 19 июля 2023. PenzaNews. Ограничительные мероприятия введены в медицинских организациях Пензенской области из-за нестабильной ситуации по кори. Об этом говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале министерства здравоохранения региона в среду, 19 июля.

В медорганизациях Пензенской области введены ограничительные мероприятия из-за кори. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В связи с продолжающейся нестабильной ситуацией по кори министерством здравоохранения совместно с Роспотребнадзором по Пензенской области принято решение о введении в медицинских организациях Пензенской области ограничительных мероприятий. Теперь перед плановой госпитализацией пензенцам необходимо взять справку об отсутствии контакта с больными корью», — сказано в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по данным на 19 июля, в Пензенской области выявлено 74 человека с подозрением на корь.

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