В медорганизациях Пензенской области введены ограничительные мероприятия из-за кори Медицина

Пенза, 19 июля 2023. PenzaNews. Ограничительные мероприятия введены в медицинских организациях Пензенской области из-за нестабильной ситуации по кори. Об этом говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале министерства здравоохранения региона в среду, 19 июля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В связи с продолжающейся нестабильной ситуацией по кори министерством здравоохранения совместно с Роспотребнадзором по Пензенской области принято решение о введении в медицинских организациях Пензенской области ограничительных мероприятий. Теперь перед плановой госпитализацией пензенцам необходимо взять справку об отсутствии контакта с больными корью», — сказано в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по данным на 19 июля, в Пензенской области выявлено 74 человека с подозрением на корь.