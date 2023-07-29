В Пензенской области с августа возобновится реализация проекта «#ДоброВСело» Медицина

Пенза, 29 июля 2023. PenzaNews. Реализация всероссийского проекта «#ДоброВСело» будет возобновлена в Пензенской области с августа. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства здравоохранения региона.

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В нем напоминается, что проект направлен на улучшение условий функционирования фельдшерско-акушерских пунктов и повышение доступности оказания медпомощи гражданам в отдаленных населенных пунктах.

«Акции в рамках проекта проводятся «Волонтерами-медиками» совместно с медицинскими работниками пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики. В августе в соответствии с утвержденным графиком выезды пройдут в сельские поселения Бессоновского района», — сказано в тексте.

Из него следует, что первый прием состоится 2 августа в ФАПе в селе Блохино, затем 9 августа — в Пазелках, 16 августа — в Пыркино, 23 августа — в Полеологово, 30 августа — в Лопуховке.