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В Пензенской области с августа возобновится реализация проекта «#ДоброВСело»

11:24 | 29.07.2023 | Медицина

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Пенза, 29 июля 2023. PenzaNews. Реализация всероссийского проекта «#ДоброВСело» будет возобновлена в Пензенской области с августа. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства здравоохранения региона.

В Пензенской области с августа возобновится реализация проекта «#ДоброВСело». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем напоминается, что проект направлен на улучшение условий функционирования фельдшерско-акушерских пунктов и повышение доступности оказания медпомощи гражданам в отдаленных населенных пунктах.

«Акции в рамках проекта проводятся «Волонтерами-медиками» совместно с медицинскими работниками пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики. В августе в соответствии с утвержденным графиком выезды пройдут в сельские поселения Бессоновского района», — сказано в тексте.

Из него следует, что первый прием состоится 2 августа в ФАПе в селе Блохино, затем 9 августа — в Пазелках, 16 августа — в Пыркино, 23 августа — в Полеологово, 30 августа — в Лопуховке.

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