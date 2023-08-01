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В Пензенской области вертолет санавиации с начала года транспортировал 78 пациентов

13:45 | 01.08.2023 | Медицина

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Пенза, 1 августа 2023. PenzaNews. 78 пациентов, в том числе двое детей, транспортированы в ходе 74 вылетов санитарной авиации в Пензенской области с начала 2023 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В Пензенской области вертолет санавиации с начала года транспортировал 78 пациентов

Фото: Health.pnzreg.ru

«В понедельник, 31 июля, пациент с нестабильной стенокардией экстренно эвакуирован в клиническую больницу №6 имени Г.А. Захарьина из каменской центральной районной больницы», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в тот же день в кратчайшие сроки пациент с инфарктом был доставлен из кузнецкой центральной районной больницы в областную клиническую больницу имени Н.Н. Бурденко.

«Экстренная эвакуация воздушными судами осуществляется в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение», — напоминается в сообщении.

В тексте уточняется, что в 2023 году на проведение экстренной медицинской эвакуации жителей Пензенской области из регионального и федерального бюджетов выделено 27 млн. рублей, количество летных часов составит 125.

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