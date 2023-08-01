02:02:25 Среда, 2 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В региональном сосудистом центре пензенской больницы №6 операции на сердце начали проводить роторным устройством

16:26 | 01.08.2023 | Медицина

Печать

Пенза, 1 августа 2023. PenzaNews. Врачи регионального сосудистого центра (РСЦ) пензенской клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина начали проводить операции на сердце роторным устройством. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте областного Минздрава.

В региональном сосудистом центре пензенской больницы №6 операции на сердце начали проводить роторным устройством

Фото: Health.pnzreg.ru

Из него следует, что новая технология была внедрена под руководством одного из ведущих рентген-хирургов России Анатолия Ларионова, который на минувшей неделе поделился опытом с коллегами из отделения рентген-эндоваскулярных методов диагностики и лечения больницы №6.

Как сообщил руководитель РСЦ Дмитрий Максимов, удалось провести пять операций с применением внутрисосудистого ультразвукового исследования коронарных артерий и одну — с использованием роторной абляции у пациентов с ишемической болезнью сердца.

«Ротационная абляция — метод, основанный на разрушении атеросклеротических бляшек специальным буром. Такой бур как бы измельчает атеросклеротическую бляшку быстрыми круговыми срезами», — пояснил он.

Дмитрий Максимов отметил, что проведенные операции — лишь первый этап внедрения высокотехнологичных методов диагностики и лечения пациентов регионального сосудистого центра.

«Отрадно, что применение новейших технологий, ротоблатора в частности, перестает быть уделом столичных клиник. До конца года планируется дальнейшее обучение наших сотрудников. Благодаря оборудованию и возможностям, которые нам дает реализация федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение», со следующего года данные технологии планируется поставить на поток», — сказал руководитель РСЦ, слова которого приводятся в сообщении.

Читайте также
В Сердобске подростка будут судить за хищение денежных средств с банковской карты В Башмаковском районе прокуратура выявила нарушения трудовых прав несовершеннолетних
Житель Кузнецка обвиняется в причинении смерти знакомому Пензенцу грозит реальный срок за хищение бутылки водки
В Пензенской области задержаны четверо жителей Кузнецка, подозреваемых в хищении электроэнергии для майнинга криптовалюты До двух лет лишения свободы может получить житель Пензы, угрожавший супруге убийством
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама