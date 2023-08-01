В региональном сосудистом центре пензенской больницы №6 операции на сердце начали проводить роторным устройством Медицина

Пенза, 1 августа 2023. PenzaNews. Врачи регионального сосудистого центра (РСЦ) пензенской клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина начали проводить операции на сердце роторным устройством. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте областного Минздрава.

Фото: Health.pnzreg.ru

Из него следует, что новая технология была внедрена под руководством одного из ведущих рентген-хирургов России Анатолия Ларионова, который на минувшей неделе поделился опытом с коллегами из отделения рентген-эндоваскулярных методов диагностики и лечения больницы №6.

Как сообщил руководитель РСЦ Дмитрий Максимов, удалось провести пять операций с применением внутрисосудистого ультразвукового исследования коронарных артерий и одну — с использованием роторной абляции у пациентов с ишемической болезнью сердца.

«Ротационная абляция — метод, основанный на разрушении атеросклеротических бляшек специальным буром. Такой бур как бы измельчает атеросклеротическую бляшку быстрыми круговыми срезами», — пояснил он.

Дмитрий Максимов отметил, что проведенные операции — лишь первый этап внедрения высокотехнологичных методов диагностики и лечения пациентов регионального сосудистого центра.

«Отрадно, что применение новейших технологий, ротоблатора в частности, перестает быть уделом столичных клиник. До конца года планируется дальнейшее обучение наших сотрудников. Благодаря оборудованию и возможностям, которые нам дает реализация федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение», со следующего года данные технологии планируется поставить на поток», — сказал руководитель РСЦ, слова которого приводятся в сообщении.