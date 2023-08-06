Новый модульный ФАП в селе Пичевка будет открыт после завершения процедуры лицензирования Медицина

Пенза, 6 августа 2023. PenzaNews. Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт, который смонтирован в селе Пичевка Белинского района в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021–2025 годы», начнет работу после завершения процедуры лицензирования. Об этом сообщил главный врач белинской районной больницы Андрей Панин.

Фото: Health.pnzreg.ru

По его словам, ведется планомерная работа по улучшению материально-технической базы больницы.

«Только в этом году построено два фельдшерско-акушерских пункта — в селах Пичевка и Крюково, получено три новых автомобиля, три современных аппарата ультразвуковой диагностики, проводится капитальный ремонт в маммографическом кабинете, где по окончании установим новый цифровой маммограф», — сказал он.

Как уточняется на сайте регионального Минздрава, ФАП в селе Пичевка будет обслуживать около 400 человек — жителей населенных пунктов Пичевка, Козловка, Озерки и Преображенка.