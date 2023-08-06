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Новый модульный ФАП в селе Пичевка будет открыт после завершения процедуры лицензирования

13:24 | 06.08.2023 | Медицина

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Пенза, 6 августа 2023. PenzaNews. Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт, который смонтирован в селе Пичевка Белинского района в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021–2025 годы», начнет работу после завершения процедуры лицензирования. Об этом сообщил главный врач белинской районной больницы Андрей Панин.

Новый модульный ФАП в селе Пичевка будет открыт после завершения процедуры лицензирования

Фото: Health.pnzreg.ru

По его словам, ведется планомерная работа по улучшению материально-технической базы больницы.

«Только в этом году построено два фельдшерско-акушерских пункта — в селах Пичевка и Крюково, получено три новых автомобиля, три современных аппарата ультразвуковой диагностики, проводится капитальный ремонт в маммографическом кабинете, где по окончании установим новый цифровой маммограф», — сказал он.

Как уточняется на сайте регионального Минздрава, ФАП в селе Пичевка будет обслуживать около 400 человек — жителей населенных пунктов Пичевка, Козловка, Озерки и Преображенка.

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