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В Пензенскую область поступило более 52 тыс. доз детской вакцины против гриппа

10:15 | 19.08.2023 | Медицина

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Пенза, 19 августа 2023. PenzaNews. 52 тыс. 330 доз вакцины «Ультрикс Квадри» для иммунизации детского населения против гриппа поступило в Пензенскую область. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В Пензенскую область поступило более 52 тыс. доз детской вакцины против гриппа. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ежегодной профилактической иммунизации против сезонного гриппа, определенной Национальным календарем профилактических прививок, подлежат дети с 6-месячного возраста, учащиеся 1–11 классов и студенты», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что особенно в профилактической иммунизации нуждаются дети с хроническими заболеваниями сердца, почек, бронхиальной астмой, судорожным синдромом, со сниженным иммунитетом, страдающие сахарным диабетом, а также часто болеющие острыми респираторными заболеваниями.

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