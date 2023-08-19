В Пензенскую область поступило более 52 тыс. доз детской вакцины против гриппа Медицина

Пенза, 19 августа 2023. PenzaNews. 52 тыс. 330 доз вакцины «Ультрикс Квадри» для иммунизации детского населения против гриппа поступило в Пензенскую область. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ежегодной профилактической иммунизации против сезонного гриппа, определенной Национальным календарем профилактических прививок, подлежат дети с 6-месячного возраста, учащиеся 1–11 классов и студенты», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что особенно в профилактической иммунизации нуждаются дети с хроническими заболеваниями сердца, почек, бронхиальной астмой, судорожным синдромом, со сниженным иммунитетом, страдающие сахарным диабетом, а также часто болеющие острыми респираторными заболеваниями.