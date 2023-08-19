В Пензе врачи вылечили пожилую пациентку с норвежской чесоткой Медицина

Пенза, 19 августа 2023. PenzaNews. Врачи в Пензе вылечили пожилую пациентку с норвежской чесоткой, у которой в анамнезе имеется инсулинопотребный сахарный диабет II типа со множественными осложнениями.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте регионального Минздрава, женщина длительное время находилась на амбулаторном лечении, адекватную терапию, на фоне которой она излечилась от норвежской чесотки, смогли назначить дерматовенерологи пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи.

По словам заведующей дерматовенерологическим отделением областного клинического центра СВМП Марины Пьяновой, данная пациентка давно лечится гормональными препаратами и ее организм крайне ослаблен.

«У нее нет одной ноги, много сопутствующих соматически отягощенных патологий, увы, для клещей это, конечно, благодатная почва для размножения», — сказала она.

Согласно информации министерства здравоохранения Пензенской области, с начала 2022 года по август 2023 года в клинический центр СВМП было госпитализировано четверо больных с норвежской чесоткой, а до этого последние случаи были зарегистрированы в 2019-м.