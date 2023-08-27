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В пензенский онкодиспансер поступил новый рентгенодиагностический комплекс

14:15 | 27.08.2023 | Медицина

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Пенза, 27 августа 2023. PenzaNews. Новый рентгенодиагностический цифровой комплекс стоимостью 24,5 млн. рублей, приобретенный в рамках национального проекта «Здравоохранение», поступил в пензенский областной онкологический клинический диспансер. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В пензенский онкодиспансер поступил новый рентгенодиагностический комплекс. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Данное оборудование позволяет делать рентгенографию черепа, костей скелета, органов грудной клетки, брюшной полости, малого таза в различных плоскостях и проекциях без изменения положения пациента. Так как аппарат цифровой, то врач может увеличить любую область на экране, отрегулировать резкость и контрастность изображения», — сказано в тексте.

Как отметил главный врач онкодиспансера Антон Столяров, использование современного отечественного аппарата позволит снизить лучевую нагрузку на пациента.

«Всего при помощи рентгенодиагностического комплекса можно будет проводить ежедневно до 56 исследований», — уточнил он.

Антон Столяров пояснил, что для нового оборудования проводится капитальный ремонт помещения.

«В настоящий момент ремонтные работы вышли на завершающий этап, поэтому в скором времени новый аппарат будет введен в эксплуатацию», — сказал главврач онкодиспансера, слова которого приводятся в пресс-релизе.

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