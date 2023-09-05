В Мирном вновь начал работать фельдшерский здравпункт Медицина

Пенза, 5 сентября 2023. PenzaNews. Фельдшерский здравпункт в поселке Мирном Мокшанского района Пензенской области, который не функционировал с 2019 года из-за отсутствия медработника, вновь начал принимать пациентов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Фото: Health.pnzreg.ru

«В конце августа по программе «Земский фельдшер» в медицинское учреждение был принят фельдшер. Теперь жители поселка смогут опять получать своевременную и доступную доврачебную медицинскую помощь, не выезжая в районный центр», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что в здравпункте работает Анастасия Погребная — выпускница пензенского областного медицинского колледжа, которая после окончания учебы уехала в Грозный работать фельдшером скорой помощи.

«В 2023 году [она] решила вернуться и продолжить свой трудовой путь на родной земле, трудоустроившись в мокшанскую районную больницу», — добавляется в сообщении.

В нем подчеркивается, что работа по привлечению медицинских кадров — одно из приоритетных направлений национального проекта «Здравоохранение».

«Благодаря программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» повышается привлекательность работы на селе. Врачи, участвующие в программе, единоразово получают от 1 млн. до 1,5 млн. рублей, фельдшеры — от 500 тыс. до 750 тыс. рублей», — напоминается в тексте.