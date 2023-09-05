18:30:09 Вторник, 5 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Мирном вновь начал работать фельдшерский здравпункт

14:03 | 05.09.2023 | Медицина

Печать

Пенза, 5 сентября 2023. PenzaNews. Фельдшерский здравпункт в поселке Мирном Мокшанского района Пензенской области, который не функционировал с 2019 года из-за отсутствия медработника, вновь начал принимать пациентов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В Мирном вновь начал работать фельдшерский здравпункт

Фото: Health.pnzreg.ru

«В конце августа по программе «Земский фельдшер» в медицинское учреждение был принят фельдшер. Теперь жители поселка смогут опять получать своевременную и доступную доврачебную медицинскую помощь, не выезжая в районный центр», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что в здравпункте работает Анастасия Погребная — выпускница пензенского областного медицинского колледжа, которая после окончания учебы уехала в Грозный работать фельдшером скорой помощи.

«В 2023 году [она] решила вернуться и продолжить свой трудовой путь на родной земле, трудоустроившись в мокшанскую районную больницу», — добавляется в сообщении.

В нем подчеркивается, что работа по привлечению медицинских кадров — одно из приоритетных направлений национального проекта «Здравоохранение».

«Благодаря программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» повышается привлекательность работы на селе. Врачи, участвующие в программе, единоразово получают от 1 млн. до 1,5 млн. рублей, фельдшеры — от 500 тыс. до 750 тыс. рублей», — напоминается в тексте.

Читайте также
В Пензенской области будет проведено выборочное наблюдение состояния здоровья населения В Нижнеломовском районе выявлена незаконная рубка деревьев
До шести лет лишения свободы грозит пензенцу, который оплатил покупки чужой картой В Земетчинском районе автомобиль съехал в кювет и опрокинулся, пострадали четыре человека
В Городищенском районе мужчина угрожал супруге убийством, возбуждено дело Жительница Пензы лишилась денег при продаже дачи
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама