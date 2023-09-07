В Пензе пройдет научно-практическая конференция дерматовенерологов и косметологов Медицина

Пенза, 7 сентября 2023. PenzaNews. Научно-практическая конференция дерматовенерологов и косметологов пройдет в центре культурного развития «Дом офицеров» в Пензе в предстоящую пятницу, 8 сентября. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

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По информации ведомства, мероприятие посвящено 100-летию образования дерматовенерологической службы региона.

Участников ждет обширная программа, которая включает в себя доклады ведущих дерматовенерологов страны.

Ожидается, что собравшиеся обсудят наиболее актуальные проблемы дерматологии, а также инновационные возможности косметологии и пластической хирургии в лечении дерматологических заболеваний.

Мероприятие пройдет под эгидой регионального отделения Российского общества дерматовенерологов и косметологов.