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В Пензе пройдет научно-практическая конференция дерматовенерологов и косметологов

17:00 | 07.09.2023 | Медицина

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Пенза, 7 сентября 2023. PenzaNews. Научно-практическая конференция дерматовенерологов и косметологов пройдет в центре культурного развития «Дом офицеров» в Пензе в предстоящую пятницу, 8 сентября. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В Пензе пройдет научно-практическая конференция дерматовенерологов и косметологов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации ведомства, мероприятие посвящено 100-летию образования дерматовенерологической службы региона.

Участников ждет обширная программа, которая включает в себя доклады ведущих дерматовенерологов страны.

Ожидается, что собравшиеся обсудят наиболее актуальные проблемы дерматологии, а также инновационные возможности косметологии и пластической хирургии в лечении дерматологических заболеваний.

Мероприятие пройдет под эгидой регионального отделения Российского общества дерматовенерологов и косметологов.

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