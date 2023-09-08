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В Пензе на базе больницы №6 состоялся семинар «Ликвородинамические нарушения и их лечение»

12:07 | 08.09.2023 | Медицина

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Пенза, 8 сентября 2023. PenzaNews. Семинар «Ликвородинамические нарушения и их лечение» состоялся на базе клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина в Пензе 7 и 8 сентября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В Пензе на базе больницы №6 состоялся семинар «Ликвородинамические нарушения и их лечение». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На протяжении двух дней нейрохирурги области и неврологи больницы №6 разбирали основные причины развития гидроцефалии у пациентов после черепно-мозговых травм, инсультов, инфекций и прочих патологий», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что заведующий кафедрой нейрохирургии Пензенского института усовершенствования врачей, профессор кафедры нейрохирургии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Гия Шагинян представил основные принципы диагностики нарушения ликвоциркуляции, разобрал распространенные ошибки, допускаемые врачами, а также уделил внимание гидроцефалии и хирургическим методам ее лечения у взрослых.

«Второй день был посвящен практической части. В операционной больницы №6 были проведены две показательные операции пациентам с посттравматической и хронической гидроцефалией. Были представлены методики установки имплантируемых клапанных ликворошунтирующих систем», — поясняется в сообщении.

В нем отмечается, что также состоялись клинические разборы сложных случаев.

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