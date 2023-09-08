В селе Крюково открыт новый модульный ФАП Медицина

Пенза, 8 сентября 2023. PenzaNews. Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт открыт в селе Крюково Белинского района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«Ранее за медицинской помощью жителям приходилось обращаться в ФАП, который был расположен в помещениях, не соответствующих санитарным требованиям. Теперь жители сел Крюково и Языково, а их более 250 человек, будут получать медицинскую помощь в комфортных условиях», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что в новом фельдшерско-акушерском пункте имеются кабинет для приема пациентов и процедурный кабинет, а также санитарные комнаты.

По словам главного врача белинской районной больницы Андрея Панина, с 2021 года благодаря региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021–2025 годы» национального проекта «Здравоохранение» на территории района построены: врачебная амбулатория в селе Поим и пять ФАПов в селах Аргамаково, Сяськино, Свищевка, Пичевка и Крюково.