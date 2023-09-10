В Пензенской области 79 медицинских организаций намерены осуществлять деятельность в сфере ОМС в 2024 году Медицина

Пенза, 10 сентября 2023. PenzaNews. 79 медицинских организаций намерены осуществлять деятельность в сфере обязательного медицинского страхования (ОМС) в Пензенской области в 2024 году. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте ТФОМС.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации территориального фонда ОМС, из 79 медицинских организаций, включенных в соответствующий реестр, 39 государственных учреждений здравоохранения Пензенской области (49,4%), одно муниципальное учреждение здравоохранения города Заречного (1,3%), пять федеральных учреждений (6,3%), 34 медицинские организации негосударственной формы собственности (43%).

Впервые о намерении реализовывать в 2024 году территориальную программу обязательного медицинского страхования заявили три организации: ООО «Стоматологическая клиника «Доктор Жуков» и ООО «Здоровье проф» (Пенза), а также медицинское частное учреждение «Консультативно-диагностическая поликлиника «Здоровье» (Заречный).