Штат медицинских психологов пензенского госпиталя для ветеранов войн пополнился новым специалистом Медицина

Пенза, 10 сентября 2023. PenzaNews. Выпускница Саратовского государственного медицинского университета Анастасия Губина, успешно завершившая обучение по специальности «Клиническая психология», заняла должность медицинского психолога в пензенском областном госпитале для ветеранов войн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Фото: Health.pnzreg.ru

«Молодой специалист будет оказывать психологическую помощь пациентам неврологического и гериатрического профилей», — уточняется в пресс-релизе.

Как отметил начальник областного госпиталя для ветеранов войн Вадим Аббакумов, трудоустройство каждого медицинского работника является важным событием.

«В госпитале созданы все условия для закрепления кадров среди медицинских работников: хорошие условия работы, диагностическое оснащение, помощь со стороны старших коллег», — сказал Вадим Аббакумов, слова которого приводятся в пресс-релизе.