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Штат медицинских психологов пензенского госпиталя для ветеранов войн пополнился новым специалистом

12:06 | 10.09.2023 | Медицина

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Пенза, 10 сентября 2023. PenzaNews. Выпускница Саратовского государственного медицинского университета Анастасия Губина, успешно завершившая обучение по специальности «Клиническая психология», заняла должность медицинского психолога в пензенском областном госпитале для ветеранов войн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Штат медицинских психологов пензенского госпиталя для ветеранов войн пополнился новым специалистом

Фото: Health.pnzreg.ru

«Молодой специалист будет оказывать психологическую помощь пациентам неврологического и гериатрического профилей», — уточняется в пресс-релизе.

Как отметил начальник областного госпиталя для ветеранов войн Вадим Аббакумов, трудоустройство каждого медицинского работника является важным событием.

«В госпитале созданы все условия для закрепления кадров среди медицинских работников: хорошие условия работы, диагностическое оснащение, помощь со стороны старших коллег», — сказал Вадим Аббакумов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

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