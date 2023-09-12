Центр генных дерматозов открыт в Пензе на базе поликлиники центра СВМП Медицина

Пенза, 12 сентября 2023. PenzaNews. Центр генных дерматозов для помощи детям и взрослым с хроническими заболеваниями кожи открыт на базе поликлиники пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи во вторник, 12 сентября.

Фото: Health.pnzreg.ru

«Профильный центр генных дерматозов, открывшийся в Пензе, стал первым в Приволжском регионе и стране в целом, где будут проходить лечение дети и взрослые с буллезным эпидермолизом. В центре работает мультидисциплинарная команда врачей, которые прошли соответствующее обучение у ведущих экспертов по генным дерматозам. Мы работаем в тесном сотрудничестве с экспертами фонда «Дети-бабочки» и специалистами федеральных центров. Каждый наш пациент получает максимальную помощь и поддержку», — отметил заместитель председателя правительства – министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев.

По информации пресс-службы регионального Минздрава, лечение в центре будут проходить дети и взрослые с буллезным эпидермолизом и ихтиозом, а также смогут получить помощь пациенты с хроническими заболеваниями кожи — атопическим дерматитом, псориазом и другими.

«Благодаря мультидисциплинарной команде врачей теперь тот же объем медицинских услуг, что получает пациент при двухнедельной госпитализации в федеральном центре, возможно получить за 4 часа дневного стационара в ЦГД, в этот же день узнать результаты обследований, оперативно обсудить их с врачами и выработать тактику дальнейшего лечения. В таком экспертном центре теперь возможно реализовывать не только медицинские программы, но и проекты, направленные на психологическое, социальное и профориентационное сопровождение», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.