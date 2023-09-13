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В Пензе приступили к ремонту фасада здания детской поликлиники №6

11:00 | 13.09.2023 | Медицина

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Пенза, 13 сентября 2023. PenzaNews. Подрядная организация приступила к ремонту фасада здания детской поликлиники №6 на 1-м проезде Рахманинова в Пензе.

В Пензе приступили к ремонту фасада здания детской поликлиники №6

Фото: Health.pnzreg.ru

«Рабочие восстанавливают целостность облицовки и проводят покрасочные работы», — говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В нем уточняется, что фасад будет обновлен на площади 971 кв. метр.

«На покраску здания финансовые средства в размере более 1,3 млн. рублей выделены из Фонда обязательного медицинского страхования», — отмечается в тексте.

В нем также приводятся слова главного врача ГБУЗ «Городская детская поликлиника» Александра Еремина, который обратил внимание на то, что подобные работы на здании поликлиники №6, построенном и введенном в эксплуатацию в 2006 году, проводятся впервые.

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