В Пензе приступили к ремонту фасада здания детской поликлиники №6 Медицина

Пенза, 13 сентября 2023. PenzaNews. Подрядная организация приступила к ремонту фасада здания детской поликлиники №6 на 1-м проезде Рахманинова в Пензе.

Фото: Health.pnzreg.ru

«Рабочие восстанавливают целостность облицовки и проводят покрасочные работы», — говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В нем уточняется, что фасад будет обновлен на площади 971 кв. метр.

«На покраску здания финансовые средства в размере более 1,3 млн. рублей выделены из Фонда обязательного медицинского страхования», — отмечается в тексте.

В нем также приводятся слова главного врача ГБУЗ «Городская детская поликлиника» Александра Еремина, который обратил внимание на то, что подобные работы на здании поликлиники №6, построенном и введенном в эксплуатацию в 2006 году, проводятся впервые.