В Пензе завершен капремонт помещений баклаборатории областной больницы имени Н.Н. Бурденко Медицина

Пенза, 23 сентября 2023. PenzaNews. Капитальный ремонт помещений бактериологической лаборатории пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко завершен. Об этом сообщил главный врач учреждения Александр Никишин.

Фото: Health.pnzreg.ru

«Капитальный ремонт помещений завершен. На данный момент ведутся работы по установке, запуску и вводу в эксплуатацию нового оборудования», — сказал он.

Александр Никишин отметил, что приобретенное оборудование позволит ускорить идентификацию микроорганизмов, постановку диагноза и назначение правильного лечения.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, на реконструкцию и приобретение медицинского оборудования для бактериологической лаборатории областной больницы из регионального бюджета было выделено более 20 млн. рублей. Закуплены автоматическая средоварка, ламинированные боксы, дезары и термостаты.