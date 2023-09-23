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В Пензе завершен капремонт помещений баклаборатории областной больницы имени Н.Н. Бурденко

10:30 | 23.09.2023 | Медицина

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Пенза, 23 сентября 2023. PenzaNews. Капитальный ремонт помещений бактериологической лаборатории пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко завершен. Об этом сообщил главный врач учреждения Александр Никишин.

В Пензе завершен капремонт помещений баклаборатории областной больницы имени Н.Н. Бурденко

Фото: Health.pnzreg.ru

«Капитальный ремонт помещений завершен. На данный момент ведутся работы по установке, запуску и вводу в эксплуатацию нового оборудования», — сказал он.

Александр Никишин отметил, что приобретенное оборудование позволит ускорить идентификацию микроорганизмов, постановку диагноза и назначение правильного лечения.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, на реконструкцию и приобретение медицинского оборудования для бактериологической лаборатории областной больницы из регионального бюджета было выделено более 20 млн. рублей. Закуплены автоматическая средоварка, ламинированные боксы, дезары и термостаты.

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