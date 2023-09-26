Мельниченко поручил организовать выезды бригад врачей в отдаленные населенные пункты для проведения вакцинации против гриппа Медицина

Пенза, 26 сентября 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил организовать выезды бригад врачей в отдаленные населенные пункты для проведения вакцинации против гриппа.

Фото: Pnzreg.ru

«Алгоритм такой работы в нашем регионе был отработан во время распространения ковида. Нужно возобновлять выезды медицинских бригад в отдаленные населенные пункты, оперативно организовывать там иммунизацию населения силами ФАПов», — сказал руководитель субъекта федерации в ходе заседания регионального правительства, одной из тем которого стала иммунизация населения против гриппа.

Он отметил, что при проведении вакцинации в Пензенской области особое внимание должно быть уделено представителям профессий, которые много соприкасаются с другими людьми, — медицинским и социальным работникам, педагогам, воспитателям в детских садах.

«Беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями, представители старшей возрастной группы также должны прививаться в первоочередном порядке», — подчеркнул Олег Мельниченко.

По информации пресс-службы облправительства, иммунизация детей и подростков в Пензенской области ведется с 30 августа, взрослых — с 5 сентября.

В рамках национального календаря прививок в 2023 году в регионе планируется привить 712,8 тыс. человек, в том числе более 122 тыс. детей и подростков в возрасте до 17 лет.

Завершить прививочную кампанию намечено до начала декабря.