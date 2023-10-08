Эмболизацию артерий при аденоме простаты начали проводить в Пензе на базе областной больницы Медицина

Пенза, 8 октября 2023. PenzaNews. Врачи отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко впервые в регионе внедрили в практику методику эмболизации артерий при аденоме простаты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Фото: Health.pnzreg.ru

«В областную больницу поступил 73-летний пациент с диагнозом «Доброкачественное увеличение размеров предстательной железы». Тактикой лечения была определена новая высокотехнологичная операция. [...] При этом малоинвазивном оперативном вмешательстве, когда пациент находится в полном сознании, через прокол бедренной артерии к питающей простату артерии заводится микрокатетер, через который вводится блокирующий кровоток препарат. Результатом вмешательства станет уменьшение размеров аденомы и постепенное восстановление функции мочеиспускания у пациента», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что пензенские врачи освоили данный метод менее двух месяцев назад в ходе мастер-класса специалистов урологического центра в Московской области.

Как отметил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко Алексей Соколов, благодаря внедренной методике госпитализация занимает максимум трое суток.

«Данная операция может проводиться даже у пожилых людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом. Метод является миниинвазивным и не вызывает такие тяжелые осложнения, как открытая операция. Во время реабилитации нет воспаления и болевого синдрома», — сказал Алексей Соколов, слова которого приводятся в пресс-релизе.