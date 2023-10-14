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В селе Пустынь смонтирован модульный ФАП

12:23 | 14.10.2023 | Медицина

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Пенза, 14 октября 2023. PenzaNews. Монтаж модульного фельдшерско-акушерского пункта произведен в селе Пустынь Каменского района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В селе Пустынь смонтирован модульный ФАП

Фото: Health.pnzreg.ru

«На данный момент установлена модульная конструкция, подведено водоснабжение и водоотведение, установлен забор. Далее предстоят работы по благоустройству прилегающей территории, а также закупка мебели и необходимого оборудования», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что работы ведутся в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021–2025 годы» национального проекта «Здравоохранение».

В сообщении добавляется, что всего в рамках данной программы с начала текущего года в регионе возведено 39 новых ФАПов.

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