В селе Пустынь смонтирован модульный ФАП Медицина

Пенза, 14 октября 2023. PenzaNews. Монтаж модульного фельдшерско-акушерского пункта произведен в селе Пустынь Каменского района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Фото: Health.pnzreg.ru

«На данный момент установлена модульная конструкция, подведено водоснабжение и водоотведение, установлен забор. Далее предстоят работы по благоустройству прилегающей территории, а также закупка мебели и необходимого оборудования», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что работы ведутся в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021–2025 годы» национального проекта «Здравоохранение».

В сообщении добавляется, что всего в рамках данной программы с начала текущего года в регионе возведено 39 новых ФАПов.