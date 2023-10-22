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В Пензе 25 октября пройдет акция «Инсульт может коснуться каждого»

10:43 | 22.10.2023 | Медицина

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Пенза, 22 октября 2023. PenzaNews. Профилактическая акция «Инсульт может коснуться каждого» пройдет в торгово-развлекательном центре «Коллаж» в Пензе в предстоящую среду, 25 октября.

В Пензе 25 октября пройдет акция «Инсульт может коснуться каждого». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте регионального Минздрава, мероприятие приурочено ко Всемирному дню борьбы с инсультом, который ежегодно отмечается 29 октября.

Предполагается, что будет организовано несколько тематических площадок, на которых посетители смогут узнать о распознавании первых симптомов острого нарушения мозгового кровообращения, порядке неотложных действий, мерах профилактики, а также получат возможность оценить факторы риска для здоровья.

Помимо этого, планируется подготовить экспозицию, демонстрирующую последствия неконтролируемого артериального давления.

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