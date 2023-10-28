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В селе Сумароково и деревне Пяша открыты фельдшерские здравпункты

10:01 | 28.10.2023 | Медицина

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Пенза, 28 октября 2023. PenzaNews. Новые фельдшерские здравпункты открыты в селе Сумароково и деревне Пяша Мокшанского района Пензенской области.

В селе Сумароково и деревне Пяша открыты фельдшерские здравпункты

Фото: Health.pnzreg.ru

Как следует из сообщения пресс-службы регионального Минздрава, они возведены в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021–2025 годы» национального проекта «Здравоохранение».

«Одноэтажные здания оснащены системами освещения, отопления, вентиляции и канализации. Внутри находятся кабинеты фельдшера и процедурный, место для хранения лекарств, а также помещения для персонала, санузел и комната ожидания. В фельдшерских здравпунктах имеется все необходимое современное медицинское оборудование и мебель, организованы автоматизированные рабочие места для специалистов», — сказано в пресс-релизе.

В нем приводятся слова главного врача мокшанской районной больницы Елены Леошиной, которая сообщила, что в зоне обслуживания данных здравпунктов находятся более 450 человек.

«Большая часть из них — люди преклонного возраста, которым без постоянного медицинского наблюдения уже не обойтись, — отметила она.

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