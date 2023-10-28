В пензенский областной клинический центр СВМП поступил аппарат для ультразвукового исследования кожи Медицина

Пенза, 28 октября 2023. PenzaNews. Аппарат для ультразвукового исследования кожи DUB SkinSkanner поступил в пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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В нем указано, что данное оборудование было разработано для комплексной визуализации кожи, для измерения всех слоев кожи и подкожной клетчатки.

Как отметил главный врач пензенского областного клинического центра СВМП Сергей Рыбалкин, учреждение оснащено современными аппаратами, с помощью которых можно диагностировать практически любое дерматологическое заболевание.

«Специальное программное обеспечение с алгоритмами исследования кожи позволяет врачам получать необходимую информацию о морфологии кожи, а также предоставляет объективные и воспроизводимые клинические данные, что в свою очередь способствует появлению дополнительных возможностей сохранения здоровья наших граждан», — сказал Сергей Рыбалкин, слова которого приводятся в пресс-релизе.