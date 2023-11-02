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В Пензенской области выявлен очаг с подозрением на корь

19:18 | 02.11.2023 | Медицина

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Пенза, 2 ноября 2023. PenzaNews. Очаг с подозрением на корь выявлен в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства здравоохранения региона в четверг, 2 ноября.

В Пензенской области выявлен очаг с подозрением на корь. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным на 2 ноября 2023 года, в Пензенском районе выявлено 15 человек с подозрением на корь. Для подтверждения диагноза биоматериалы направлены в референс-лабораторию в город Уфу», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что срок установки диагноза займет порядка 14 дней.

«Принимая во внимание эпидемиологическую ситуацию по кори в области, в Пензенском районе организованы противоэпидемические мероприятия», — указано в сообщении.

Из него следует, что, в частности, организовано ежедневное медицинское наблюдение за контактными лицами, проведение подворных обходов, введен масочный режим, приостановлено проведение досуговых, зрелищных и иных мероприятий, начата подчищающая иммунизация, а также иммунизация по эпидемическим показаниям.

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