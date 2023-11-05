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В Пензе городские аптеки станут местом проведения «Марафона здоровья»

11:21 | 05.11.2023 | Медицина

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Пенза, 5 ноября 2023. PenzaNews. Профилактическая акция «Марафон здоровья» стартует в подразделениях АО «Городские аптеки» в Пензе в предстоящий вторник, 7 ноября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В Пензе городские аптеки станут местом проведения «Марафона здоровья». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Островки здоровья» будут работать с 12.00 до 15.00. Любой желающий сможет измерить уровень артериального давления, определить насыщение крови кислородом, показатели глюкозы и холестерина в крови, в заключение получить консультацию врача. Помимо этого, социологический опрос пензенцев позволит оценить долю лиц, приверженных здоровому образу жизни», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что 7 ноября «Марафон здоровья» пройдет в аптеке №131 на улице Циолковского, 14 ноября — в аптеке №89 на улице Калинина, 21 ноября — в аптеке №4 на проспекте Строителей, 28 ноября — в аптеке №150 на улице Попова.

Из текста следует, что акция будет продолжена и в декабре: 5-го числа она состоится в аптеке №156 на улице Пролетарской, 12-го — в аптеке №89 на улице Калинина, 19-го — в аптеке №8 на улице Коннозаводской, 26-го — в аптеке №11 на улице Зеленодольской.

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