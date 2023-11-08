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Программа «Земский фельдшер» помогла привлечь опытного медработника в ФАП села Долгоруково

13:41 | 08.11.2023 | Медицина

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Пенза, 8 ноября 2023. PenzaNews. Проработавшая на станции скорой медицинской помощи более 30 лет Елена Пахомова, которая всегда хотела переехать в деревню, начала трудиться в фельдшерско-акушерском пункте села Долгоруково Мокшанского района Пензенской области благодаря программе «Земский фельдшер». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Программа «Земский фельдшер» помогла привлечь опытного медработника в ФАП села Долгоруково

Фото: Health.pnzreg.ru

В нем приводятся слова главного врача мокшанской районной больницы Елены Леошиной, которая уточнила, что до этого ФАП в Долгоруково был без фельдшера ровно год.

«Большая часть жителей села пенсионного возраста. Всего здесь проживают 423 человека», — сказала она.

Елена Леошина добавила, что в зону обслуживания ФАПа также входят населенные пункты Городище, Заводской, Потьминский и Ясная Поляна.

По информации регионального Минздрава, с начала 2023 года благодаря реализации программы «Земский фельдшер» в медицинские учреждения Пензенской области трудоустроены 26 средних медработников.

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