Программа «Земский фельдшер» помогла привлечь опытного медработника в ФАП села Долгоруково Медицина

Пенза, 8 ноября 2023. PenzaNews. Проработавшая на станции скорой медицинской помощи более 30 лет Елена Пахомова, которая всегда хотела переехать в деревню, начала трудиться в фельдшерско-акушерском пункте села Долгоруково Мокшанского района Пензенской области благодаря программе «Земский фельдшер». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Фото: Health.pnzreg.ru

В нем приводятся слова главного врача мокшанской районной больницы Елены Леошиной, которая уточнила, что до этого ФАП в Долгоруково был без фельдшера ровно год.

«Большая часть жителей села пенсионного возраста. Всего здесь проживают 423 человека», — сказала она.

Елена Леошина добавила, что в зону обслуживания ФАПа также входят населенные пункты Городище, Заводской, Потьминский и Ясная Поляна.

По информации регионального Минздрава, с начала 2023 года благодаря реализации программы «Земский фельдшер» в медицинские учреждения Пензенской области трудоустроены 26 средних медработников.