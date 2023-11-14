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Ситуацию по кори в Пензенской области можно назвать достаточно спокойной — Марина Воробьева

16:29 | 14.11.2023 | Медицина

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Пенза, 14 ноября 2023. PenzaNews. Заместитель министра здравоохранения Пензенской области – начальник управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения Марина Воробьева заявила, что ситуацию по кори в регионе можно назвать достаточно спокойной.

Ситуацию по кори в Пензенской области можно назвать достаточно спокойной — Марина Воробьева

Фото: Health.pnzreg.ru

«Ситуацию по кори в Пензенской области можно назвать достаточно спокойной. Новых очагов вспышки заболевания не зарегистрировано», — сказала она в ходе брифинга, который состоялся в Минздраве региона во вторник, 14 ноября.

По словам Марины Воробьевой, по Пензенскому району все заболевшие лица выздоровели.

«Под наблюдением дома продолжают оставаться контактные. Для них инкубационный период с момента выявления очага продлится до конца недели», — уточнила замминистра.

«Что касается ситуации по заболеваемости корью в Пензенской области в целом, то единичные случаи с подозрением на корь продолжают регистрироваться. Но они локальны. Крупных, массовых очагов в нашем регионе нет. Идет активная вакцинопрофилактика населения, включая подчищающую вакцинацию непривитых лиц и привитых однократно, в том числе малочисленных народностей, проживающих на территории субъекта», — приводятся слова Марины Воробьевой в сообщении, размещенном на сайте Минздрава Пензенской области.

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