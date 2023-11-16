В пензенский областной клинический центр крови поступил новый паровой стерилизатор Медицина

Пенза, 16 ноября 2023. PenzaNews. Новый паровой стерилизатор поступил в группу подготовки материалов отделения заготовки донорской крови и ее компонентов пензенского областного клинического центра крови.

Фото: Health.pnzreg.ru

По словам главврача учреждения Татьяны Крыловой, оборудование уже протестировано, также прошли обучение специалисты.

«У стерилизатора большая производительность, есть ряд программ, которые помогут в решении различных задач. Ежедневно мы обрабатываем перевязочный материал и мягкий инвентарь, используемые при заготовке донорской крови и ее компонентов. Это играет важную роль в профилактике инфекций, является неотъемлемой составляющей противоэпидемических мероприятий», — пояснила она.

Как указано в сообщении, размещенном на сайте Минздрава региона, среди преимуществ нового оборудования — предварительное удаление воздуха из камеры методом гравитационной продувки, вакуумная сушка при помощи конденсатора, встроенный парогенератор.

«Все элементы стерилизатора соответствуют требованиям государственного стандарта, устойчивы к воздействию пара и конденсата, не выделяют токсичных веществ, превышающих предельно допустимую концентрацию», — отмечается в тексте.