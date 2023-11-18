Активистки Союза женщин России передали в перинатальный центр Пензы вязаные вещи для недоношенных детей Медицина

Пенза, 18 ноября 2023. PenzaNews. Представительницы клуба «28 петелек» пензенского регионального отделения Союза женщин России передали в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей перинатального центра областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко вязаные шапочки, носочки, игрушки и маленькие пледы для юных пациентов с малым и очень малым весом — менее 1,5 и 1 кг соответственно.

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Как сообщает пресс-служба Минздрава Пензенской области, передача вязаных вещей была приурочена к Международному дню недоношенных детей, который отмечается 17 ноября.

«Рождение ребенка — большая радость для семьи. 40 недель — стандартный срок вынашивания малыша. Но иногда роды наступают раньше, и они содержат угрозу для здоровья и жизни матери или ребенка», — отметила заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей перинатального центра Людмила Филимонова.

Она добавила, что недоношенные дети требуют особого ухода, медицинских процедур и длительного выхаживания.

«Особенно этим малышам требуется дополнительный обогрев тела, поэтому мы одеваем их в шерстяные изделия, которые для нас вяжут мастерицы клуба «28 петелек». Они не только согревают, но и благотворно влияют на развитие», — сказала Людмила Филимонова.