13:10:00 Суббота, 18 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Активистки Союза женщин России передали в перинатальный центр Пензы вязаные вещи для недоношенных детей

12:03 | 18.11.2023 | Медицина

Печать

Пенза, 18 ноября 2023. PenzaNews. Представительницы клуба «28 петелек» пензенского регионального отделения Союза женщин России передали в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей перинатального центра областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко вязаные шапочки, носочки, игрушки и маленькие пледы для юных пациентов с малым и очень малым весом — менее 1,5 и 1 кг соответственно.

Активистки Союза женщин России передали в перинатальный центр Пензы вязаные вещи для недоношенных детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба Минздрава Пензенской области, передача вязаных вещей была приурочена к Международному дню недоношенных детей, который отмечается 17 ноября.

«Рождение ребенка — большая радость для семьи. 40 недель — стандартный срок вынашивания малыша. Но иногда роды наступают раньше, и они содержат угрозу для здоровья и жизни матери или ребенка», — отметила заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей перинатального центра Людмила Филимонова.

Она добавила, что недоношенные дети требуют особого ухода, медицинских процедур и длительного выхаживания.

«Особенно этим малышам требуется дополнительный обогрев тела, поэтому мы одеваем их в шерстяные изделия, которые для нас вяжут мастерицы клуба «28 петелек». Они не только согревают, но и благотворно влияют на развитие», — сказала Людмила Филимонова.

Читайте также
В результате ДТП в Никольске пострадали два пешехода Телефонный мошенник выманил у жителя Пензы около 2 млн. рублей
Жительница Сердобска поверила «сотруднику силового ведомства» и лишилась около 9,5 млн. рублей Пензенскую елку на выставке-форуме «Россия» украсили абашевской игрушкой
В Пензенской области уборка подсолнечника и сои находится на завершающей стадии В Пензенской области собрано почти 3,3 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама