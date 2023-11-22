В Бессоновском районе выявлен очаг с подозрением на корь Медицина

Пенза, 22 ноября 2023. PenzaNews. Очаг с подозрением на корь выявлен в Бессоновском районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства здравоохранения региона в среду, 22 ноября.

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«По данным на 20 ноября, в Бессоновском районе с подозрением на корь зарегистрировано семь человек. Заболевшие выявлены активно при проведении подворных обходов и проведении подчищающей иммунизации против кори», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что заболевшие — двое взрослых и пятеро детей — госпитализированы в инфекционный стационар.

«По очагу учтено 107 контактных, за всеми установлено медицинское наблюдение, проводятся противоэпидемические мероприятия. При ухудшении состояния и проявлении клинических признаков заболевания они будут госпитализированы. Вопрос ликвидации группового очага кори находится на контроле», — добавляется в сообщении.