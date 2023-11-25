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В отделение реанимации пензенской областной детской больницы поступило новое оборудование

11:13 | 25.11.2023 | Медицина

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Пенза, 25 ноября 2023. PenzaNews. Новое медицинское оборудование поступило в отделение анестезиологии и реанимации пензенской областной детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова.

В отделение реанимации пензенской областной детской больницы поступило новое оборудование. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как уточняется в сообщении пресс-службы регионального Минздрава, финансовые средства в размере около 10 млн. рублей на его приобретение были выделены из областного бюджета.

«В списке закупленной техники: два инкубатора для интенсивной терапии новорожденных, две автоматизированные инфузионные станции «Спейс» и два фототерапевтических облучателя для лечения новорожденных детей», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что также приобретены расходные материалы для оказания реанимационной помощи новорожденным.

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