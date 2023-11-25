В земетчинскую районную больницу поступил новый цифровой маммограф Медицина

Пенза, 25 ноября 2023. PenzaNews. Современный цифровой маммограф «Диамант» приобретен для земетчинской районной больницы в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021–2025 годы». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Фото: Health.pnzreg.ru

«Новый аппарат уже установлен. Цифровая версия маммографа позволяет проводить диагностику женщин всех возрастных групп, при этом лучевая нагрузка на пациенток минимальная. Результаты цифровой маммографии можно хранить на электронных носителях, а также отправлять в любую медорганизацию с целью консультации с другими врачами», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что скрининговые обследования будут проводиться в рамках диспансеризации и по направлению врачей-специалистов.