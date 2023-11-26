21:02:27 Воскресенье, 26 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В чаадаевскую участковую больницу поступило оборудование стоимостью более 2 млн. рублей

12:18 | 26.11.2023 | Медицина

Печать

Пенза, 26 ноября 2023. PenzaNews. Новое медицинское оборудование стоимостью более 2 млн. рублей приобретено для чаадаевской участковой больницы в рамках модернизации первичного звена здравоохранения Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В чаадаевскую участковую больницу поступило оборудование стоимостью более 2 млн. рублей

Фото: Health.pnzreg.ru

В нем уточняется, что в учреждение поступили четыре электрокардиографа, две камеры сохранения стерильности, дефибриллятор, ручной дыхательный аппарат, портативный спирометр, стерилизатор, гинекологическое кресло, кольпоскоп, полуавтоматический биохимический анализатор и оборудование для физиотерапевтического кабинета.

Как пояснил главный врач городищенской районной больницы Лев Умнов, до конца текущего года ожидается поставка УЗИ-аппарата, парового стерилизатора и фетального кардиомонитора.

«Убежден, что новое оборудование, а также новые автомобили — три автомобиля «УАЗ», которые мы получили в июне этого года, — помогут повысить качество медицинской помощи и ее доступность, в том числе для жителей отдаленных деревень и сел Городищенского района», — сказал Лев Умнов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Читайте также
В земетчинскую районную больницу поступил новый цифровой маммограф В Пензе водитель автобуса сбил ребенка
В Пензенской области продлено действие налоговой льготы для субъектов IT-сферы В Пензенской области назначены мировые судьи трех судебных участков
В Кузнецком районе столкнулись «Nissan Teana» и «Lada Priora», пострадали два человека В Богословке водитель «Renault Clio» сбил женщину
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама