В чаадаевскую участковую больницу поступило оборудование стоимостью более 2 млн. рублей Медицина

Пенза, 26 ноября 2023. PenzaNews. Новое медицинское оборудование стоимостью более 2 млн. рублей приобретено для чаадаевской участковой больницы в рамках модернизации первичного звена здравоохранения Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Фото: Health.pnzreg.ru

В нем уточняется, что в учреждение поступили четыре электрокардиографа, две камеры сохранения стерильности, дефибриллятор, ручной дыхательный аппарат, портативный спирометр, стерилизатор, гинекологическое кресло, кольпоскоп, полуавтоматический биохимический анализатор и оборудование для физиотерапевтического кабинета.

Как пояснил главный врач городищенской районной больницы Лев Умнов, до конца текущего года ожидается поставка УЗИ-аппарата, парового стерилизатора и фетального кардиомонитора.

«Убежден, что новое оборудование, а также новые автомобили — три автомобиля «УАЗ», которые мы получили в июне этого года, — помогут повысить качество медицинской помощи и ее доступность, в том числе для жителей отдаленных деревень и сел Городищенского района», — сказал Лев Умнов, слова которого приводятся в пресс-релизе.