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В Пензе 29 ноября пройдет конференция, посвященная актуальным вопросам гериатрии

10:01 | 27.11.2023 | Медицина

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Пенза, 27 ноября 2023. PenzaNews. Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы гериатрии. Новое и хорошо забытое старое» пройдет в пензенском областном госпитале для ветеранов войн в предстоящую среду, 29 ноября. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В Пензе 29 ноября пройдет конференция, посвященная актуальным вопросам гериатрии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Отмечается, что своим опытом оказания медицинской помощи людям пожилого и старческого возраста поделятся врачи-гериатры.

Как пояснила главный внештатный специалист-гериатр Минздрава Пензенской области Елена Гринчук, мероприятие организовано с целью повышения профессионального уровня врачей, создания единого информационного пространства для гериатров, улучшения лечения, том числе за счет внедрения новых подходов.

«Наша задача — как можно дольше продлить активное долголетие тех пожилых людей, кто может о себе позаботиться самостоятельно, и вместе с коллегами обеспечить качественную социальную и медицинскую помощь людям старшего поколения, которые утратили самостоятельность», — сказала Елена Гринчук, слова которой приводятся в сообщении министерства здравоохранения региона.

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