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Бюст Григория Захарьина у больницы №6 в Пензе перенесен на новое место

17:19 | 27.11.2023 | Медицина

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Пенза, 27 ноября 2023. PenzaNews. Бюст выдающегося терапевта Григория Захарьина, имя которого носит клиническая больница №6 в Пензе, теперь располагается на территории учреждения на новом месте — на центральной аллее, ведущей от остановки общественного транспорта к входу в здание стационара.

Бюст Григория Захарьина у больницы №6 в Пензе перенесен на новое место. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как пояснил главный врач клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина Андрей Кибиткин, в 1988 году бюст был установлен в центральной части территории учреждения, в состав которого тогда входили и стационар, и поликлиника.

«В 2017 году все поликлиники в городе стали одним юридическим лицом, соответственно, поликлиника №14 отсоединилась от стационара, а территория непосредственно нашего лечебного учреждения несколько уменьшилась. Бюст великого терапевта оказался несколько в стороне», — сказал он.

Главврач добавил, что идея перенести бюст появилась давно.

«Теперь идея реализована, и Григорий Александрович «встречает» наших медицинских работников, когда они идут на работу, и пациентов, которые обращаются к нам за помощью. В дальнейшем планируем облагородить территорию вокруг», — отметил Андрей Кибиткин.

Перенос бюста стал возможен благодаря руководителю строительного холдинга «Термодом» Рафику Ибрагимову, при этом все работы были проведены в течение одного дня, сообщает пресс-служба Минздрава Пензенской области.

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