Пензенская область получит дополнительное финансирование на развитие первичного звена здравоохранения Медицина

Пенза, 29 ноября 2023. PenzaNews. Четырнадцать регионов, в том числе Пензенская область, получат дополнительное финансирование на развитие первичного звена здравоохранения. Распоряжение о перераспределении на эти цели более 850 млн. рублей подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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Помимо Пензенской области, средства получат Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Чувашия, Якутия, Дагестан, Донецкая и Луганская народные республики, Забайкальский край, а также Ивановская, Московская, Омская, Оренбургская и Тамбовская области.

С помощью федеральных средств будет закуплено медицинское оборудование, автомобили для доставки пациентов в больницы и выезда врачей на вызовы, что особенно важно для жителей удаленных территорий.

Часть финансирования пойдет на закупку и монтаж быстровозводимых модульных конструкций, где затем разместятся врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты.

Как сообщается на сайте правительства РФ, в проекте федерального бюджета на 2024 год на развитие первичного звена здравоохранения предусмотрено 80 млрд. рублей.

Субсидию могут получить территории, где действует региональная программа модернизации здравоохранения. Объем финансирования рассчитывается по специальной формуле с учетом количества граждан, имеющих полис ОМС, степени износа медицинских учреждений, демографических показателей.