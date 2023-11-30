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Мельниченко пожелал продуктивной работы участникам IX всероссийского форума «Инномед-2023»

15:26 | 30.11.2023 | Медицина

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Пенза, 30 ноября 2023. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко пожелал продуктивной работы участникам IX всероссийского форума «Инномед-2023», который проходит в рамках Дня Пензенской области на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве.

Мельниченко пожелал продуктивной работы участникам IX всероссийского форума «Инномед-2023»

Фото: Pnzreg.ru

«В рамках Дня Пензенской области на выставке-форуме «Россия» собрались производители сердечных имплантов, шовных материалов, стентов, выдающиеся кардиохирурги страны и ближнего зарубежья. Все они приехали на всероссийский форум «Инномед-2023». Главная его тема в этом году — кардиохирургия. В нашем регионе уже практически 15 лет работает федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии. В нем трудятся настоящие профессионалы, которые спасают не только жизни пензенцев, но и пациентов из других регионов. На заводе «МедИнж» уже почти 30 лет выпускают искусственные клапаны сердца», — написал глава региона в своем Telegram-канале в четверг, 30 ноября.

Он отметил, что «70% всех клапанов, которые вживляются пациентам в клиниках России, пензенского производства».

«На площадке форума медики обменяются опытом, представят свои наработки, смогут принять решения, которые, я уверен, выведут отечественную медицину на новый уровень», — подчеркнул губернатор.

«Пожелал участникам форума успешной и продуктивной работы», — добавил Олег Мельниченко.

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