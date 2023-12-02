Вячеслав Космачев принимает участие в конгрессе «Национальное здравоохранение – 2023» Медицина

Пенза, 2 декабря 2023. PenzaNews. Заместитель председателя правительства – министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев принимает участие в двухдневном конгрессе «Национальное здравоохранение – 2023», который накануне начал свою работу в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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Как отметил Вячеслав Космачев, высокий уровень мероприятия подтверждает тот факт, что видеообращения участникам направили президент России Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин, а открыл конгресс министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

«Развитие медицины — одна из приоритетных задач государства, и в рамках нацпроекта уже сделано немало. Слаженная, ответственная работа правительства, министерства здравоохранения, региональных властей, каждого медицинского работника позволила достичь достойных результатов, первый из которых, конечно же, рекордная для России ожидаемая продолжительность жизни. По предварительным итогам года, она составит около 74 лет», — подчеркнул глава Минздрава Пензенской области.

Он обратил внимание на то, что пленарное заседание, состоявшееся в первый день конгресса, было посвящено стратегическим вопросам.

«Обсуждались достижения отрасли здравоохранения на пути реализации национальных целей и государственные инициативы, которые способствуют этим позитивным изменениям. Также речь шла об инфраструктурных и организационных преобразованиях в отечественной системе здравоохранения, в том числе в части развития первичного звена. Важным аспектом обсуждения стало то, как внедряются новации в региональном здравоохранении и как оценивают происходящую трансформацию пациенты и общество в целом», — сказал Вячеслав Космачев, слова которого приводятся в пресс-релизе.