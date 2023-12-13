В ФАПе села Вязовка начал прием фельдшер Медицина

Пенза, 13 декабря 2023. PenzaNews. Николай Маскаев, опыт работы которого фельдшером составляет более 30 лет, начал прием в фельдшерско-акушерском пункте села Вязовка Сосновоборского района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«Благодаря новому медработнику открыл свои двери и ФАП в этом селе», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в селе Вязовка проживают более 130 человек, в основном пожилые люди, которые в ФАПе могут измерить давление, сделать прививку и получить направление к специалистам, принимающим в райцентре.

Как отметил главный врач сосновоборской участковой больницы Владимир Стрючков, жители села продолжительное время оставались без медицинского обслуживания.

«Поэтому возвращение специалиста — это большое дело для местного населения», — сказал главврач, слова которого приводятся в пресс-релизе.