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Больницы в районах Пензенской области в 2024 году получат оборудование почти на 557 млн. рублей

09:25 | 16.12.2023 | Медицина

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Пенза, 16 декабря 2023. PenzaNews. Почти 557 млн. рублей будет направлено на приобретение нового медицинского оборудования для больниц в районах Пензенской области в 2024 году из федерального и регионального бюджетов. Об этом сообщил заместитель председателя правительства – министр здравоохранения региона Вячеслав Космачев.

Больницы в районах Пензенской области в 2024 году получат оборудование почти на 557 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Приобретение нового оборудования запланировано в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021–2025 годы» национального проекта «Здравоохранение». В 2024 году 334 единицы медицинского оборудования будут приобретаться для медицинских организаций Пензенской области. В федеральном и региональном бюджетах для этого предусмотрено 556,6 млн рублей», — сказал он.

Вячеслав Космачев отметил, что приобретаемое оборудование очень востребовано.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, в 2023 году для медицинских организаций первичного звена Пензенской области было приобретено 95 единиц оборудования. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в 20 районах установлены 37 ФАПов и две врачебных амбулатории. За счет опережающего финансирования смонтировано 30 быстровозводимых модульных конструкций, которые планировалось установить в 2024 году.

Для доставки пациентов в медицинские организации, медработников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов и лекарственных препаратов приобретено 25 единиц санитарного автотранспорта.

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