Современный ЛОР-микроскоп поступил в пензенскую областную детскую больницу Медицина

Пенза, 24 декабря 2023. PenzaNews. Современный оториноларингологический микроскоп стоимостью более 8 млн. рублей поступил в пензенскую областную детскую клиническую больницу имени Н.Ф. Филатова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Фото: Health.pnzreg.ru

«Важно, что теперь с появлением подобного микроскопа в областной детской больнице юные пациенты смогут получать специализированную медицинскую помощь по профилю «Оториноларингология» не выезжая за пределы Пензенской области. Ранее приходилось ехать на лечение в медицинские клиники Москвы, в Санкт-Петербург и другие города РФ», — отмечается в тексте.

Как пояснил главный врач пензенской областной детской больницы имени Н.Ф. Филатова Максим Баженов, ЛОР-микроскоп позволит в том числе проводить операции в сложных случаях, поскольку он предназначен для тонких и высокоточных манипуляций на ухе и основании черепа.

«Комплектация дает возможность удобно и эффективно выполнять любые хирургические манипуляции», — сказал руководитель учреждения, слова которого приводятся в пресс-релизе.